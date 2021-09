ANCONA – Una ragazza di 26 anni è finita al Pronto Soccorso ginecologico dell’ospedale Salesi di Ancona in seguito ad un tamponamento fra due mezzi.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo via Strada Vecchia del Pinocchio ad Ancona. La giovane, in stato di gravidanza da alcuni mesi, ha tamponato il veicolo che la precedeva. Fortunatamente l’incidente è avvenuto mentre i veicoli procedevano a bassa velocità.

Vista la gravidanza della 26enne i soccorritori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti, hanno trasferito la donna in codice di media gravità all’ospedaletto del Salesi, per accertamenti. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale.