Ancona, tamponamento a catena in via I Maggio: una donna in ospedale

ANCONA – Tamponamento a catena in via I Maggio, ad Ancona. Disagi alla viabilità e una persona ferita. È accaduto intorno alle 19 di oggi, quando tre auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. La viabilità, intensa a quell’ora, ha subito dei rallentamenti subito dopo l’incidente. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi di rito.

Una donna è stata portata in ospedale, al pronto soccorso di Torrette, per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Rallentamenti alla viabilità e code.