Ancona: tampona, finge di fermarsi e poi si dà alla fuga. Individuato e denunciato dai carabinieri

L'episodio lo scorso 13 giugno in via Primo Maggio, rintracciato un 33enne tunisino di Camerano: la BMW di cui era alla guida era peraltro priva di copertura assicurativa

ANCONA – I Carabinieri della stazione Ancona Brecce Bianche hanno denunciato, dopo importanti indagini scaturite a seguito di un sinistro stradale con lesioni, un tunisino di 33 anni, di Camerano – già gravato da precedenti. L’attività investigativa scaturisce dall’incidente stradale verificatosi il 13 giugno scorso, allorquando il denunciato, con la propria BMW aveva tamponato la vittima lungo Via I Maggio. L’Audi A1 guidata dalla vittima, originaria del napoletano, subiva alcuni importanti danni alla carrozzeria. Immediatamente dopo l’impatto, il tunisino simulava di fermarsi per procedere alla constatazione amichevole del sinistro, per poi ripartire rapidamente in direzione Camerano, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, visitato dai medici del pronto soccorso veniva giudicata guaribile in 5 giorni e immediatamente dimessa.

Gli accertamenti successi alla denuncia presentata hanno consentito di identificare con certezza l’autore del reato, di appurare che la BMW che guidava era sprovvista di copertura assicurativa. Conseguentemente, oltre ad essere denunciato per le lesioni, è stato anche sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 193 CDS