Ennesima mini discarica a cielo aperto a due passi dal centro. Dopo il lavandino, in via Isonzo spunta un congelatore tra i rifiuti sul marciapiede. In via Podgora, travi di legno abbandonate al margine della strada. Ecco le foto

ANCONA – Un vecchio surgelatore abbandonato in via Isonzo. Ennesima discarica improvvisata nel quartiere Adriatico. È la scoperta che hanno fatto stamattina (19 gennaio), i residenti di questa centralissima via del rione Adriatico, poco distante dal viale della Vittoria e dal Passetto.

Il congelatore è stato messo lì alla meglio dietro una batteria di bidoni malmessa. Il contenitore della carta, difatti, non ha neppure più il coperchio. A terra, tutt’intorno, vari resti di carta e di materiale plastico.

Insomma, dopo il lavandino tra via Isonzo e via Redipuglia (che avevamo documentato la scorsa settimana), ora anche un surgelatore nei pressi dell’ammiragliato di borgo Rodi. Poco più in là, proseguendo sulla via e svoltando a sinistra, ecco che, all’altezza delle scuole Montessori, spuntano diverse travi di legno.

Travi imbrattate e anche queste messe a giacere dietro una batteria di cassonetti per la raccolta differenziata. Nessun cartello che riporti la dicitura «Per AnconAmbiente», con l’indicazione di giorno e ora per il ritiro. È infatti così che si dovrebbe fare in caso di smaltimento di rifiuti ingombranti, come questi. Il servizio di AnconAmbiente (azienda locale di nettezza urbana, ndr) è attivo da anni ed è abbastanza facile da usare, persino tramite app su smartphone.