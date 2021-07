Superlavoro per la Croce Gialla, interventi per caldo e infortuni

Questa mattina il personale della Croce Gialla di Ancona è stato impegnato in due interventi di soccorso per malori di anziani legati al caldo, un infortunio ed un abuso etilico

ANCONA – Il caldo continua a far sentire i suoi effetti sulla popolazione. Questa mattina – 24 luglio – il personale della Croce Gialla di Ancona, è stato impegnato in due interventi di soccorso per malori legati al caldo.

Intorno alle 11,30 hanno soccorso un uomo di 77 anni residente ad Ancona, lungo lo stradello che dalla piscina del Passetto conduce alla spiaggia. L’uomo mentre percorreva a piedi il tragitto, si è accasciato per un malore. L’anziano è stato trasferito al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità.

Poco più tardi, intorno alle 12,30, la Croce Gialla è intervenuta in via Salvoni, dove un uomo di 87 anni ha avuto un malore in strada, riconducibile, anche in questo caso, alle temperature elevate. L’anziano è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Inrca di Ancona in codice di media gravità.

Sempre in mattinata, intorno alle 9,30, la squadra di soccorso della Croce Gialla è intervenuta alla Stazione Ferroviaria di Ancona, per prestare assistenza ad un 19enne, residente nel Napoletano. Il giovane è stato rinvenuto privo di sensi, da alcuni passeggeri a bordo di un treno appena giunto alla stazione dorica. Il 19enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità per abuso etilico.

Intorno alle 12 un altro intervento, questa volta per soccorrere una donna di 85 anni, caduta in strada in via Maggini. La donna era uscita per gettare l’immondizia, quando è inciampata, procurandosi un trauma facciale e alla gamba che ne ha reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità.