ANCONA – «Un cantiere su quattro a rischio senza la proroga del termine per la conclusione dei lavori del Superbonus 110%» che scadrà il 31 dicembre. A lanciare l’allarme è la Cna Ancona con la data che si avvicina ormai a grandi passi. Dal 1° gennaio il beneficio sarà ridotto al 70%, una sforbiciata che pesa su cittadini e imprese, e che va ad aggiungersi alla questione dei crediti incagliati.

Il rischio secondo la Cna di Ancona è che molte imprese non riusciranno a concludere i lavori in tempo e che si aprano contenziosi tra cittadini e aziende. Ma nel dettaglio cosa succede se un’impresa non finisce in tempo i lavori? «I lavori che saranno rendicontati nel 2024 non usufruiranno più del Superbonus al 110%, lo sconto in fattura si ridurrà al 70% – spiega Stefano Violoni, presidente Ance Marche -. Cosa succederà? Dipende dal tipo di contratto stipulato tra committente e impresa, ovvero se quest’ultima ha garantito la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre».

In linea generale però «è certo che si apriranno dei contenziosi in quei cantieri che non termineranno in tempo i lavori – puntualizza – alcuni contenziosi si erano già aperti a causa dei crediti incagliati, per i lavori che non riuscivano ad andare avanti perché le imprese non avevano liquidità o anche per carenza di personale»,

Insomma, una situazione già complicata che dal 1° gennaio rischia di complicarsi ulteriormente perché nei cantieri in cui i lavori non riusciranno ad essere finiti in tempo, il 30% dello sconto non goduto a causa della riduzione del 110 al 70% «resterà in accollo ai committenti (cittadini)».

La richiesta di Ance Marche è quella di «una proroga di almeno sei mesi del termine per la conclusione dei lavori del Superbonus 110%, solo per i lavori iniziati – prosegue Violoni – : al Governo non chiediamo altro che recuperare i mesi persi ad inizio anno quando i continui cambi normativi e l’incertezza avevano creato un rallentamento dei lavori, facendo perdere tempo prezioso alle imprese».