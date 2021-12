Nuova stretta sui non vaccinati, Super Green pass e quarantene: ecco le nuove regole

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto che azzera la quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi o con dose booster, estende il Super Green pass quasi ovunque e restringe ancora di più il campo d'azione ai non vaccinati

ANCONA – Nuova stretta del governo sui non vaccinati. Il Consiglio dei Ministri nella serata di ieri ha varato un nuovo decreto che azzera la quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi o con dose booster, estende il Super Green pass quasi ovunque (dal trasporto pubblico, ad alberghi e fiere, fino ai ristoranti all’aperto) e riduce la capienza degli stadi al 50%. Sull’estensione del Super Green pass a tutto il mondo del lavoro non è stata raggiunta la quadra, ma il provvedimento potrebbe essere valutato in un prossimo Consiglio dei Ministri.

Super Green pass

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza il Super green pass sarà necessario per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e sarà esteso anche ai ristoranti all’aperto e agli alberghi. L’estensione interessa anche le altre strutture ricettive, sagre e fiere, feste legate a cerimonie civili o religiose, congressi e impianti di risalita.

Il certificato verde rafforzato servirà anche per lo sport e i luoghi della cultura: obbligo per piscine, centri natatori, centri benessere anche all’aperto, sport di squadra e poi centri culturali, centri sociali e ricreativi anche all’aperto.

Quarantena per vaccinati

Azzerata la quarantena per i vaccinati con 3 dosi o con il richiamo ricevuto entro i 4 mesi, che hanno avuto un contatto con una persona positiva. Per queste persone obbligo di mascherina Ffp2 e di test antigenico rapido o molecolare (in caso di sintomi e al quinto giorno dall’ultimo contatto) fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione con la persona risultata positiva al Covid.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avviene solo con il risultato negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito anche presso centri privati. In questo caso la trasmissione del referto all’Asur determina la cessazione del periodo di auto-sorveglianza e della quarantena.

Per i vaccinati con seconda dose ricevuta da più di 4 mesi la quarantena in caso di contatto con positivo scende da 7 a 5 giorni con l’obbligo di tampone.

Quarantena per non vaccinati

Per i non vaccinati, invece, dopo un contatto con positivo la quarantena resta di 10 giorni, dopo tampone negativo o di 14 giorni senza tampone. Se sintomatici possono uscire dall’isolamento dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dall’esito negativo di un test molecolare eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Stadi

Negli stadi si torna a capienze al 50% (per gli impianti all’aperto) e al 35% per gli impianti al chiuso.

Mascherine Ffp2

Con l’obbligo di mascherine Ffp2 divenuto più diffuso (trasporti pubblici, cinema, teatri, spettacoli, eventi e competizioni sportive al chiuso), il Consiglio dei Ministri ha disposto prezzi calmierati per queste protezioni facciali.