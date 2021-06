Ancona Summer Weekend, al via gli eventi estivi in città

Iniziative in centro, in periferia e nelle frazioni. Cinema, arte e spettacolo per ravvivare l'estate anconetana e recuperare la socialità perduta

ANCONA – Parola d’ordine: ripartenza, in tutta la città. Con l’inizio del mese di luglio prende il via il programma degli eventi estivi ad Ancona: una serie fitta di iniziative che animeranno soprattutto i fine settimana, con mercatini, cinema all’aperto, artisti di strada, visite guidate, e festival dedicati.

In corso Garibaldi e Piazza Cavour tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto a partire dalle 17 sono in programma mercatini dell’artigianato e artisti di strada. Dal 2 al 28 agosto è in cartellone un fitto programma cinematografico, con proiezioni all’aperto in molte piazze, sia nel centro che in periferia. Tutti i pomeriggi di sabato, inoltre, sarà possibile partecipare, dalle ore 17,30, a visite guidate del centro storico con l’accompagnamento di guide professioniste.

E poi prenderanno il via i festival tematici: il 28 e 29 agosto Ancona ospiterà la prima edizione di “Ancona by wine”, evento dedicato al vino con la partecipazione delle principali cantine della provincia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Ais. Il 3, 4 e 5 settembre sarà invece di scena la birra con la quinta edizione “In bocca al luppolo” – festival delle birre artigianali e agricole, in collaborazione con CNA.

Ancona dunque si apre di nuovo ai cittadini e ai turisti dopo lo stop forzato del Covid, con una serie di proposte strutturate ed elaborate “in tempo reale” (in relazione all’evolversi della normativa Covid), ma in base a una progettazione preparata già da mesi nelle sue linee guida, che hanno l’obiettivo di agevolare la ripartenza e la riappropriazione della città. Il risultato di questo percorso è la novità di un cartellone più ampio che interesserà le vie del centro e della città storica, ma anche le periferie e le frazioni, quindi Ancona nella sua totalità. L’offerta estiva 2021, pensata e realizzata con la collaborazione e la sinergia di molti soggetti del territorio, è quindi molto più ricca rispetto al passato e, soprattutto, distribuita sull’intero territorio comunale.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli appuntamenti in programma, che si aggiungono al cartellone della Mole già presentato alcune settimane fa.

ARTISTI DI STRADA – LUGLIO

tutti gli spettacoli si svolgeranno in due repliche, alle 19.00 e alle 21.30

VENERDI’ 2 LUGLIO

Teatrino Pellidò

Geppone, spettacolo di burattini liberamente ispirato ad una fiaba popolare toscana, vede contrapporsi il contadino lavoratore e il padrone delle terre sfruttatore e ingiusto.

SABATO 3 LUGLIO

Diego Quaranta & Roberto Ciaffaroni

Live concert: Acoustic guitar duo, rock internazionale e cantautorato italiano in collaborazione con Sabino Morra

VENERDI’ 9 LUGLIO

SPACCA IL SILENZIO!

Concerto spettacolo del Folk Street Duo bolognese nel tour dell’estate 2021 che vedrà anche la realizzazione del Docu-film della band.

SABATO 10 LUGLIO

Damiano Massaccesi

SAVOIR FAIRE – Spettacolo di visual comedy ed equilibrismo di e con Damiano Massaccesi, artista di strada, clown, attore e musicista.

VENERDI 16 LUGLIO

Miguel Rubio/Collectif Prima Vez

Playground: spettacolo di teatro, danza e palo cinese

SABATO 17 LUGLIO

ALESSANDRO DE LUCA

GIORNATA STORTA: spettacolo di circo contemporaneo, giocoleria e palo cinese

VENERDI’ 23 LUGLIO

UTUNGO TABASAMU

Concerto spettacolo con quartetto di percussionisti, uso di materiali di qualsiasi tipo, fuoco e ritmo ad alte emozioni.

SABATO 24 LUGLIO

Stefano Papia

“Credevo peggio”: spettacolo di giocoleria, clowneria, equilibrismo e ruota Cyr

VENERDI’ 30 LUGLIO

Silvia Bernacchia e Piero Trotta

Live concert: concerto spettacolo in duo in collaborazione con Sabino Morra

SABATO 31 LUGLIO

Fabio Saccomanni

Bolle per adulti: musica, lancio di coltelli, fuoco e bolle di sapone

ARTISTI DI STRADA – AGOSTO

tutti gli spettacoli si svolgeranno in due repliche, alle 19.00 e alle 21.30

VENERDI’ 6 AGOSTO

Aria di circo

Elisir: spettacolo con struttura di acrobatica aerea con tessuti, amaca, trapezio e cerchio doppio

SABATO 7 AGOSTO

Laura Anconetani e Tony Gulizia

Live concert: concerto spettacolo in duo in collaborazione con Sabino Morra

VENERDI’ 20 AGOSTO

Visionaria

Chapeau: spettacolo di danza aerea, mimo e trasformismo

SABATO 21 AGOSTO

Luca Puzio

Kalù strip show: spettacolo di giocoleria, clowneria, teatro di strada e improvvisazione

SABATO 28 AGOSTO

Piero Massimo Macchini

Fuori porta, viaggio ai confini della fantasia: spettacolo di pantomima, musica e improvvisazione

DOMENICA 29 AGOSTO

Alessio Burini

L’Incontro Tempo: spettacolo di manipolazione clave, contact sfere, verticalismi, danza con oggetti e ruota Cyr

PROGRAMMA VISITE GUIDATE DELLA CITTA’ STORICA

Partenza dal punto informativo l’Edicola di Piazza Roma alle ore 17.30

Prenotazione obbligatoria al n. 3392922855, da lunedì a domenica 10:00 – 19:00.

LUGLIO

sabato 10: Ancona millenaria

sabato 17: Il porto e le sue meraviglie

sabato 18: Ancona Vanvitelliana

sabato 31: Da mare a mare

AGOSTO

sabato 7: Il porto e le sue meraviglie

sabato 14: Trekking: Cardeto segreto

sabato 21: Ancona millenaria

sabato 28: Da mare a mare

SETTEMBRE

venerdì 3: Ancona ebraica

sabato 11: Ancona Vanvitelliana

sabato 18: Il porto antico e l’epopea del Risorgimento (nell’ambito delle iniziative per il 160° dell’Unità d’Italia)

sabato 25: Alla scoperta di Pietralacroce in prima linea nelle battaglie del Risorgimento (nell’ambito delle iniziative per il 160° dell’Unità d’Italia)

Saranno formati 1/2 gruppi da 20-30 persone ciascuno che si prenoteranno telefonando o scrivendo su whatsapp al cellulare dell’edicola.

Gli itinerari:

Ancona millenaria: percorso storico attraverso i secoli dalla cinquecentesca Fontana delle Tredici Cannelle ai resti del Tempio greco sul Colle Guasco. L’itinerario toccherà: Piazza del Plebiscito, Arco Amoroso, Via Pizzecolli con i Palazzi Bosdari e Ferretti, Chiesa di San Francesco alle Scale, Terme e Anfiteatro Romano, Duomo e resti del Tempio di Venere.

Il Porto e le sue meraviglie: Ancona fin dall’antichità è stata porta sull’Adriatico e questo grazie allo sviluppo fiorente dei commerci marittimi.

In questo percorso si scoprirà la lunga storia e i meravigliosi monumenti del porto antico di Ancona fino a giungere al suggestivo camminamento di ronda della Mole Vanvitelliana. Si toccheranno questi monumenti: Arco di Traiano e Clementino, resti archeologici del porto antico, Santa Maria della Piazza, Lungomare, Porta Pia, Mole Vanvitelliana.

In questo percorso si scoprirà la lunga storia e i meravigliosi monumenti del porto antico di Ancona fino a giungere al suggestivo camminamento di ronda della Mole Vanvitelliana. Si toccheranno questi monumenti: Arco di Traiano e Clementino, resti archeologici del porto antico, Santa Maria della Piazza, Lungomare, Porta Pia, Mole Vanvitelliana. Da mare a mare: si camminerà da mare a mare partendo dal Porto Antico fino ad arrivare al monumento del Passetto e soprattutto alle suggestive grotte dei pescatori a ridosso del mare, passando per palazzi e ville dal sapore Liberty.

Ancona Vanvitelliana: alla scoperta delle grandi opere dell’architetto della Reggia di Caserta che ad Ancona realizza, nel corso del ‘700, tre importantissimi monumenti: la chiesa del Gesù, l’Arco Clementino e la Mole Vanvitelliana.

Trekking Cardeto segreto: trekking cittadino che dallo IAT sale fino al Colle dei Cappuccini all’interno del Parco del Cardeto per ammirare Ancona dall’alto, il Faro Vecchio, il Campo degli Ebrei e la Polveriera.

Ancona Ebraica: in occasione della Giornata Europea della Cultura ebraica si condurranno i visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi della comunità locale. Dal Ghetto sulla storica Via Astagno, visitando la Sinagoga al Parco del Cardeto con il Cimitero Ebraico.

CINEMA ALL’APERTO ITINERANTE

Prenotazione obbligatoria al n. 3392922855, da lunedì a domenica 10:00 – 19:00.

PROGRAMMAZIONE