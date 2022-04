ANCONA – Antonio tetraplegico marchigiano da otto anni, sta per diffidare Asur Marche. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni. Quello di Antonio, dopo Mario (anche lui marchigiano) è il secondo caso in Italia a cercare di accedere al suicidio medicalmente assistito nel Paese, sulla scorta dalla sentenza “Cappato-Dj Fabo” della Corte Costituzionale.

L’associazione Luca Coscioni evidenzia in una nota che Antonio, «dopo avere ottenuto a fine gennaio una decisione dal Tribunale di Fermo che ha ordinato all’Asur Marche di effettuare ogni verifica così come disposto dalla sentenza Cappato della Corte Costituzionale, e dopo essersi sottoposto agli incontri con i medici, da fine febbraio attende il giudizio del Comitato Etico, ultimo step prima di poter accedere al Suicidio medicalmente assistito legalmente».

«Il mio corpo è puro dolore, non ho speranza di miglioramento. Sono prigioniero di una non esistenza. Per questo voglio morire» dice Antonio. «Soffro in modo indicibile – prosegue -. La mia vita non ha più dignità. Quando ho capito che non sarei più migliorato ho deciso di morire. Due anni fa. Con l’aiuto della mia famiglia abbiamo costruito questa casa senza barriere, con una palestra, una terrazza per respirare l’aria dei monti. Oggi non basta più. Voglio essere lucido fino all’ultimo istante, per questo ho rifiutato le cure palliative che annebbiano il pensiero».

Infine l’appello alla politica: «Soffro in modo indicibile, il mio corpo è solo tormento e voi in Parlamento perdete tempo. Vi chiedo una cosa soltanto: uscite dal vostro egoismo, pensate a me e ai tanti come me, aiutateci a morire».

L’avvocato Filomena Gallo segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, che compone il Collegio legale insieme agli avvocati Massimo Clara, Angelo Calandrini, Francesca Re, Francesco Di Paola, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini e Cinzia Ammirati, spiega «diffidiamo Asur. E se passasse l’attuale testo di legge, altri malati costretti ai tribunali». E annuncia nuove azioni.

«È inaccettabile – spiega l’avvocato Gallo – , nonostante il solco tracciato da Mario, che i diritti fondamentali di un cittadino dipendano dalla inefficienza della pubblica amministrazione che continua a dimostrarsi inadempiente – . Questo accade in assenza di una legge e un simile scenario si potrebbe ripetere nel caso dovesse passare un testo di legge discriminatorio come quello attualmente approvato alla Camera. Con Antonio stiamo per notificare alla Asur Marche un’altra diffida, la terza dall’inizio della sua vicenda per tentare di sbloccare la situazione. Da un febbraio infatti si sono concluse le visite di verifica della sua condizione, ma ancora non arriva il parere del Comitato Etico e Antonio continua a soffrire, ogni giorno di più».

Il legale rimarca che «alla Camera è stato approvato un testo che, se fosse confermato così com’è al Senato, avrebbe gravi effetti discriminatori nei confronti di alcuni pazienti: esclude i malati privi di sostegno vitale anche se con prognosi infausta e sono escluse le persone che non possono autosomministrarsi il farmaco perché completamente immobili. Infine impone il passaggio per le cure palliative, cure che ad esempio Antonio rifiuta».