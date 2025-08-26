Ancona sud, giornata di incidenti: tre nel giro di poche ore

Spettacolare l'ultimo con otto feriti e sei mezzi coinvolti. Si è verificato in autostrada e i soccorritori sono ancora sul posto

OSIMO – Giornata di incidenti quella odierna (26 agosto) a sudi di Ancona. Poco fa, attorno alle 13.30, l’ultimo in ordine temporale. Si è verificato in A14 tra i tratti di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud in direzione nord. Due gli autoarticolati e quattro le auto che sono rimaste coinvolte a catena in quello che pare sia stato un tamponamento all’inizio e poi un “secondo” incidente in coda al primo. Otto i feriti, non gravi, tranne uno medicato sul posto e trasportato all’ospedale regionale di Torrette. È stata allertata anche l’eliambulanza. Sono appena state riaperte due corsie su tre. Gravi i disagi per oltre un’ora. Il traffico è ancora rallentato e gestito dalla Polizia stradale.

Gli altri due incidenti

Gli altri due incidenti invece si sono verificati contemporaneamente attorno alle 10 rispettivamente a Castelfidardo e a Osimo. Il primo, lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo per Numana, ha visto coinvolte due auto. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave nonostante la strada sia stata temporaneamente chiusa alla viabilità per il tempo necessario ad effettuare i rilievi. Quell’incrocio di fronte alla ditta Caltec è spesso teatro di incidenti anche molto gravi.

Più grave invece quello avvenuto lungo via Segni, in zona Campocavallo a Osimo appunto, dove per cause in corso di accertamento un’auto ed un camion si sono scontrati. Giunti sul posto immediatamente i mezzi del 118 e i vigili del fuoco mentre dall’ospedale di Torrette si alzava in volo anche l’eliambulanza. I pompieri si sono messi in moto subito per estrarre dalle lamiere dell’auto la donna, 40enne, che ne era alla guida. È stata caricata a bordo di Icaro e trasportata con un codice rosso al pronto soccorso di Torrette.