Grande successo per la Regata per la Vita, 30 imbarcazioni in gara per prevenzione oncologica e solidarietà

Raccolti 5mila euro derivanti dalle quote di partecipazione delle 30 imbarcazioni in gara, fondi che saranno devoluti per specifici progetti per le donne e gli uomini malati oncologici e per le associazioni che si prendono cura di loro

ANCONA – Grande successo e partecipazione per la V° edizione della Regata per la Vita, la manifestazione sportiva che punta a raccogliere fondi a sostegno dell’oncologia marchigiana, coniugando il binomio prevenzione e solidarietà. Trenta le imbarcazioni che ieri – 2 luglio – dal porto di Senigallia hanno preso il largo per arrivare a Marina Dorica di Ancona, dove si è svolta la premiazione alla presenza delle istituzioni.

L’iniziativa, ideata dalla professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia dell’Univpm, direttrice della Scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell’Univpm e direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, è stata realizzata grazie alla collaborazione della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche-Università Politecnica delle Marche, con Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi.

«Una formula vincente che non è cambiata negli anni – dice la professoressa Rossana Berardi – ma che si è arricchita di nuovi contenuti per dare un messaggio di prevenzione e salute attraverso lo sport, con l’obiettivo del benessere fisico, emotivo e sociale. Mai come quest’anno – ha aggiunto – la Regata per la Vita ha toccato il cuore dei presenti in maniera così forte, dando spazio al vissuto di alcune persone».

Regata per la vita

Grazie alla Regata per la Vita sono stati raccolti 5mila euro derivanti dalle quote di partecipazione delle 30 imbarcazioni in gara, fondi che saranno devoluti per specifici progetti per le donne e gli uomini malati oncologici e per le associazioni che si prendono cura di loro. Parte attiva dell’evento benefico anche le associazioni di volontariato Marche Marcangola, l’equipaggio delle Dragonesse, pazienti della Clinica Oncologica, la Lega Navale di Falconara Marittima, la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche onlus, l’International Yachting Fellowship of Rotarian.

Le Dragonesse

Quest’anno la Regata vede anche la partnership con One Healthon: la rete della salute, una progettualità nazionale nata con l’obiettivo di creare una rete della salute costituita da professionisti sanitari, associazioni di pazienti e di volontariato, istituzioni sanitarie e politiche, esponenti del mondo dell’imprenditoria, dello sport, della comunicazione per garantire attività di prevenzione primaria e secondaria e innovazione in ambito sanitario, divulgando informazioni e azioni corrette e condividendo idee e buone pratiche per il raggiungimento del benessere fisico, emotivo e sociale.

La Regata coinvolge professionisti sanitari, istituzioni e mondo del volontariato, cittadini e pazienti con le loro famiglie, tutti insieme per sostenere progetti a beneficio dei pazienti oncologici e delle associazioni che si prendono cura di loro. La premiazione è avvenuta alla presenza della professoressa Rossana Berardi, del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, della sindaca di Falconara Marittima, Stefania Signorini.