Ancona, stroncato da un infarto mentre è in macchina: muore un 75enne al Viale della Vittoria

ANCONA – Muore in auto al Viale della Vittoria. È successo nella serata di oggi (21 dicembre). Non sono passati inosservati i lampeggianti blu di ambulanze e polizia che in pieno centro, al Viale della Vittoria (all’altezza del civico 15), sono intervenuti per cercare in tutti i modi di strappare alla morte un uomo, classe ’48.

Foto di repertorio

Il 75enne sarebbe stato colto da un malore mentre era all’interno della propria auto. Non si sa ancora se stesse guidando o se, invece, si trovasse in procinto di partire. Certo è che la macchina dei soccorsi, per lui, si è messa in moto immediatamente.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 a bordo dell’automedica, anche le volanti della questura e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Le manovre di rianimazione sono andate avanti inutilmente per oltre 40 minuti. Attoniti i passanti e gli altri automobilisti. Per l’anziano, non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso. Sul corpo, il telo bianco. Alla base di tutto, con tutta probabilità, un arresto cardiocircolatorio.