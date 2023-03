Ancona, straniero accompagnato al centro per il rimpatrio

ANCONA – Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha accompagnato un cittadino del Gambia presso il centro per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, in esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Ancona come persona pericolosa.

Il provvedimento nell’ambito delle attività di controllo del territorio della Questura di Ancona, impegnata nel garantire la sicurezza della comunità e dei cittadini, attraverso un’azione costante di individuazione di soggetti che risultano irregolari sul territorio nazionale o che sono ritenuti socialmente pericolosi.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona utilizza lo strumento dell’espulsione e dei rimpatri per gli stranieri dediti a traffici illeciti, ritenuti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ai controlli è risultato che lo straniero aveva violato numerose volte la legge sull’immigrazione ed avere a carico numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per violazione della legge sugli stupefacenti, per i reati di rapina, estorsione, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e invasione di terreni.