Strage di Corinaldo, in due verso il patteggiamento. Costituite una cinquantina di Parti civili

ANCONA – Sono una cinquantina circa le parti civili che si sono costituite in Tribunale ad Ancona nell’ambito del secondo filone processuale della strage di Corinaldo. Questa mattina (24 maggio) in aula, davanti al gup del Tribunale di Ancona, Francesca De Palma, si è svolta l’udienza preliminare del nuovo capitolo processuale della strage della Lanterna Azzurra, quello legato al rilascio dei permessi, alla proprietà e alla gestione della struttura dove morirono 5 adolescenti e una mamma 39enne che aveva accompagnato la figlia nel locale nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Tutti travolti dalla calca nel fuggi fuggi dalla discoteca.

Nel corso dell’udienza che si è svolta nell’Aula 8 del quinto piano, dopo la costituzione delle parti civili, una cinquantina rispetto alle 210 parti offese (197 feriti e i familiari delle vittime), alcuni legali degli imputati hanno annunciato l’intenzione di voler procedere al patteggiamento per due degli imputati e al rito abbreviato per altri 5, ma non sono state ancora depositate, dunque si tratta per ora solo di ipotesi. La Commissione di Vigilanza andrà invece a dibattimento: «Vogliamo provare che la Commissione (di vigilanza, ndr) in questa dinamica non c’entra niente» ha esordito l’avvocato Marina Magistrelli.

Nell’ambito delle due ipotesi di patteggiamento si tratterebbe di una a due anni e un’altra a 3 anni e 8 mesi. In aula erano presenti il procuratore capo Monica Garulli e il pm Paolo Gubinelli. Presente anche il sindaco di Corinaldo Matteo Principi che figura tra i 19 imputati come membro della Commissione di Vigilanza che nel 2017 rilasciò l’autorizzazione per lo svolgimento di pubblici spettacoli nel locale.

In questo secondo filone processuale sono 19 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, lesioni anche gravissime, falso e disastro colposo: tra questi figurano i proprietari del locale, i gestori della discoteca, tra i quali la società Magic srl, alcuni addetti alla sicurezza, e chi rilasciò i permessi al locale, tra questi i sei componenti della Commissione di Vigilanza che diede il nullaosta nel 2017 all’esecuzione di pubblici spettacoli all’interno della struttura che un tempo era un magazzino agricolo. Nella commissione oltre al sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, ci sono tecnici e consulenti. Secondo i pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, il locale non garantiva le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento di pubblici spettacoli.

Il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, uscito dall’Aula al fianco dell’avvocato Marina Magistrelli ha sottolineato la sua «massima disponibilità nel raggiungere il prima possibile la verità. Questo è il mio primo obiettivo – ha detto – sia come persona, ma anche come rappresentante di un Comune colpito». Il primo cittadino ha spiegato che nel percorso giudiziario la sia linea sarà quella di «esserci e di poter trasmettere tutto quello che abbiamo fatto e approfondito in questi mesi, per raggiungere la verità, costi quel che costi».

Principi ha già annunciato di voler andare a dibattimento «convinto che possiamo dare un contributo importante». Il Comune di Corinaldo non si è costituito parte civile e su questo punto il sindaco ha dichiarato «si sta approfondendo, oggi non c’è stata costituzione». La Commissione di Vigilanza nel 2017 rilasciò il permesso all’esecuzione di pubblici spettacoli all’interno della Lanterna Azzurra di Corinaldo, ex capannone agricolo che non avrebbe ottenuto la variante urbanistica come locale da ballo.

Nel locale era stata spruzzata una sostanza urticante dalla cosiddetta “banda dello spray” per mettere a segno furti di preziosi, ma quella sera il locale era sovraffollato e nella concitazione per uscire dalla discoteca (a causa di difficoltà respiratorie per la sostanza spruzzata) si scatenò il panico e la calca si diresse verso l’uscita di sicurezza numero 3 la cui balaustra non resse al peso e crollò, con la conseguente strage.

(Servizio in aggiornamento)