Ancona, strade horror a Pietralacroce. «Qui abitarono Amadeus e il calciatore Bonaventura»

ANCONA – Buche a non finire nel rione di Pietralacroce, a due passi dalla residenza di lusso affittata da vip e star. Ci troviamo in via Santa Margherita, esattamente sopra il Passetto, che un tempo era considerato il Riò de la fetina, la zona più ˊinˊ – per così dire – di Ancona. Quella che, per intenderci, era abitata da famiglie e persone benestanti.

Ecco, dicevamo: ci troviamo a Pietralacroce, una porzione di città a picco sul mare. Il verde dei cespugli nasconde il blu del mare che si confonde con un cielo in questi giorni plumbeo e carico di umidità. Iniziamo il nostro giro da via Tagliamento, scendendo in via Santa Margherita e proseguendo verso via Urbano Salvolini. La carreggiata, inizialmente stretta per dei comuni lavori in un edificio, si allarga e poi subito si restringe a causa di un’auto in doppia fila.

Via Santa Margherita è ridotta male Tra via Caucci e via Santa Margherita Le strade di Pietralacroce con erbaccia alta ai margini della carreggiata Via Caucci è tutta una crepa

I residenti parlano di «sosta selvaggia ma soprattutto – questo il tema più delicato – di buche». Crateri enormi, avvallamenti fastidiosi. Non solo per chi percorre Pietralacroce in macchina, magari per una passeggiata a Portonovo, una delle località più gettonate di Ancona.

Ma anche per chi abita lì, nelle vie limitrofe, le strade nascoste. Sembra una strada bombardata, quella che da via Salvolini porta a via Santa Margherita. Poche le auto in sosta in quella che si chiama via Aberto Caucci, anche perché ci saranno una manciata di abitazioni.

«Il posteggio, da queste parti, non è un problema, ma guardi come sono ridotte le strade» – ci fa notare un residente. In effetti, non sono messe benissimo. Procediamo a destra e saliamo per una strada senza sbocco. Difficile percorrerla in motorino, in scooter o in moto.

I marciapiedi in via Baldassari Via Santa Margherita Toppe in via Salvolini Il nostro reportage Ingorghi in via Santa Margherita

Via Baldassari è tenuta meglio, l’asfalto non è così disastrato. Qui, sono i marciapiedi ad avere la peggio: «Io una volta sono caduta, sa? Chissà se Amadeus ha visto questo scempio». Amadeus?, domandiamo. «Sì, il conduttore di ˊAffari tuoiˊ, il presentatore di Sanremo».

Restiamo ad ascoltare una delle storiche abitanti di Pietralacroce, che chiede l’anonimato: «Lui, anni fa, venne proprio qui a trascorrere le vacanze, nella casa qui dietro. È una residenza super gettonata da vip e star del mondo dello spettacolo. Pensi che ci passò qualche giorno anche il calciatore Bonaventura».

Saliamo nuovamente in macchina e imbocchiamo (di nuovo) via Santa Margherita, l’unica strada per tornare in centro. Una lunga coda blocca le auto. Siamo imbottigliati in un concerto di clacson. Abbassiamo il finestrino e chiediamo cosa sia successo: «Stanno facendo il massetto in un palazzo e un camion si è parcheggiato in mezzo alla strada, in senso vietato. E di conseguenza l’autobus, dato che la carreggiata è stretta, non riesce a passare».