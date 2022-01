ANCONA – Questa notte, lunedì 3 gennaio, le Volanti della Questura sono state impegnate in due interventi effettuati in centro. Nel primo, una pattuglia dell’UPGSP (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) interveniva, all’una e mezza circa, nella zona di Piazza Ugo Bassi, in un’abitazione dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo in stato di agitazione.

L’intervento permetteva di tranquillizzare il soggetto, che piangeva e si agitava, prima dell’arrivo, richiesto prontamente alla sala operativa, di personale sanitario specializzato. L’uomo, di trenta anni, era già sottoposto a cure psichiatriche in una struttura di Pesaro e si trovava in vacanza presso l’abitazione della madre.

Nel secondo, un’altra pattuglia dell’UPGSP è intervenuta, intorno alle 5 di mattina, in via delle Grazie, per un’aggressione subita da una donna di 36 anni.

La vittima, ancora sul posto, riferiva agli Agenti di esser stata aggredita, da parte di un soggetto sconosciuto che, in due riprese (dapprima in a piazza Carlo Alberto e quindi in via delle Grazie) si era improvvisamente avvicinato e l’aveva probabilmente scambiata per una prostituta, chiedendo delle prestazioni sessuali. Al diniego della donna, l’aggressore le avrebbe presa a calci e pugni. In soccorso della donna interveniva un signore di 67 anni che si trovava nei pressi e iniziava a gridare contro l’aggressore facendolo alla fine desistere e fuggire dal luogo degli eventi.

Sono immediatamente scattate le ricerche dell’uomo, con una nota che è stata diramata dalla sala operativa anche alle altre forze dell’ordine che presidiavano il territorio. La donna, alla fine, rifiutava le cure dell’ambulanza e veniva raggiunta dal compagno con il quale si allontanava.

Sul caso sono in corso indagini ad opera della locale Squadra Mobile.