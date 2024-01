Ancona, girava per la stazione di Passo Varano con un grosso coltello da cucina: tre anni di foglio di via per una 50enne

ANCONA – Qualche giorno fa i poliziotti della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di una donna che si aggirava all’interno della stazione di Passo Varano tenendo in mano un grosso coltello da cucina. Giunti sul posto gli operatori intercettavano subito la donna, ferma sulla banchina dei binari, la fermavano, le toglievano dalla disponibilità il coltello e la identificavano. Si trattava di una donna di circa 50 anni con diversi precedenti giudiziari e di Polizia. L’arma da taglio veniva sequestrata e la donna veniva deferita in stato di libertà ex art. 4 L. 110/75.

In mattinata il Questore di Ancona, all’esito di attività istruttoria, ha emesso nei confronti della donna la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il quale le ordina di allontanarsi dal Comune diffidandola dal farvi ritorno per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Il Questore Capocasa: «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».