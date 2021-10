Ancona, al via lo sportello assistenza legale ai minori

Presentato l’accordo tra Save The Children, Camera minorile dorica e l’impresa sociale Polo9. Maurizio Miranda, presidente dell'Ordine degli Avvocati: «Protocollo prezioso per un tema delicato. Orgogliosi della disponibilità dei colleghi»

ANCONA – «Si tratta di un protocollo che interviene dal punto di vista consulenziale su un tema molto delicato che afferisce a situazioni di disagio e che fa onore all’avvocatura e ai colleghi che prestano la loro opera pro bono».

Ecco come Maurizio Miranda, Presidente dell’Ordine di Ancona, ha salutato l’attivazione dello Sportello per l’assistenza legale ai minori in difficoltà intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra Save The Children, Camera minorile dorica e l’impresa sociale Polo9.

«Il coinvolgimento nel percorso di questi professionisti – ha aggiunto – testimonia ancora una volta la coscienza sociale dell’avvocatura e di coloro che, in questo particolare momento storico con tante criticità per le conseguenze sanitarie e sociali del Coovid, prestano la loro attività in contesti delicati mettendo a disposizione la loro professionalità di qualificati operatori del diritto».

«Questo sportello – conclude Miranda – sarà uno strumento utile per intercettare quelle situazioni nelle quali soggetti fragili come i minori necessitino di tutela legale. Iniziative come queste garantiscono all’avvocatura quell’immagine di servizio e di dignità professionale che dovrebbe sempre essere alla base della nostra professione».