Spiagge a lucido per Pasqua, Montagnoli (Sib): «Per l’estate molta nuova richiesta». Anche gli alberghi gongolano

Il periodo in cui generalmente si concentrano le prenotazioni per l'estate è proprio questo, il mese attorno alle festività pasquali. Entusiasmo tra balneari e hotel

ANCONA – Le temperature gradevoli di questi giorni fanno già pensare all’estate e sulle spiagge marchigiane è già grande fermento in vista della bella stagione. Il periodo in cui generalmente si concentrano le prenotazioni è proprio questo, il mese attorno alle festività pasquali. E i bagnini tirano a lucido le spiagge per un primo assaggio estivo.

«C’è molta nuova richiesta e anche conferme degli anni precedenti – dice Romano Montagnoli, presidente regionale Sib, sindacato italiano balneari di Confcommercio e titolare dello stabilimento balneare Windsurf a Porto San Giorgio- . L’andamento è ottimo e, tempo permettendo, sarà una bella stagione. Le premesse ci sono tutte».

Romano Montagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari)

Le spiagge che attirano di più? «Sicuramente quelle di pregio attorno al Conero – spiega Montagnoli – e poi i luoghi storici della balneazione attrezzata marchigiana come Senigallia, San Benedetto del Tronto, Fermo/Porto San Giorgio, senza dimenticare le piccole località emergenti, che si stanno ritagliando una loro nicchia di mercato, come Marina di Altidona e Pedaso, che hanno avuto il riconoscimento di Bandiera Blu e Porto Sant’Elpidio che vanta belle realtà nell’accoglienza turistica. Poi si confermano quelle che hanno una tradizione storica nel turismo balneare, a partire dai primi anni ’50».

Numana

Guardando alla Riviera del Conero, si lavora già sulle spiagge in vista della Pasqua, quando diversi tra i proprietari degli appartamenti che risiedono fuori regione, approfitteranno delle festività per tornare nelle località come Sirolo, Numana e Marcelli. «C’è una bella richiesta – conferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione Bagnini della Riviera del Conero – : il 30-40% delle prenotazioni arrivano da marchigiani, turismo di prossimità, per il resto si tratta di italiani provenienti da altre regioni e una quota di stranieri».

«C’è entusiasmo – aggiunge Paolillo – e la maggior parte dei balneari ha già iniziato a pulire le spiagge e a prepararle per la Pasqua. Se sarà una bella giornata – spiega Paolillo, gestore del balneare Taunus di Numana – metteremo a disposizione qualche lettino per i nostri clienti che arrivano da fuori regione per aprire le abitazioni».

Emiliano Pigliapoco, presidente regionale Federalberghi

Anche negli alberghi si respira ottimismo. «Per Pasqua vediamo il ritorno dei gruppi – dice Emiliano Pigliapoco, presidente regionale Federalberghi – e stiamo avendo già parecchie prenotazione anche per l’estate. C’è molto movimento e questo ci fa molto piacere. La prossima settima saremo a Roma, insieme alla Regione, a Palazzo Rota, per promuovere le Marche, sono eventi molto utili per far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio».

Per Federalberghi Marche «c’è grande interesse per la nostra regione», insomma gli albergatori gongolano e si lasciano finalmente alle spalle la fase critica della pandemia. Per ‘estate le prenotazioni, come di consueto si concentrano soprattutto sulla costa, dal Gabicce a San Benedetto del Tronto «c’è grande richiesta negli alberghi», l’entroterra invece «va più a rilento e qui le prenotazioni riguardano soprattutto la Pasqua, con gli Agriturismi in testa, mentre nel periodo estivo, si tratta soprattutto di escursionisti e di gruppi».