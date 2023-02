Ancona, spese facili: accuse prescritte per 16 imputati

ANCONA – Prescritte le accuse di peculato per 16 tra gli ex consiglieri regionali e gli ex addetti ai gruppi consiliari dell’inchiesta sulle cosiddette ‘spese facili’ negli anni tra il 2008 e il 2012, che vedeva coinvolti 55 imputati. A stabilirlo è stato il collegio penale del Tribunale di Ancona.

Restano fuori dalla sentenza 39 imputati, per due di loro erano già condannati con sentenza della Corte di Appello di Ancona nel maggio 2022 e non possono essere processati per reati per i quali c’è già stato un verdetto. Secondo l’accusa nell’inchiesta iniziale, relativa a 1,2 milioni di euro, i fondi assegnati ai gruppi consiliari sarebbero stati spesi per scopi non inerenti alla specifica attività e la guardia di finanza aveva indagato tra le altre cose sulle spese sostenute per pranzi, spostamenti, donazioni e occhiali.