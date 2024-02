Ancona, allo Sperimentale in scena i ragazzi del Novelli Natalucci per «Un battito d’ali»

Una serata in musica in collaborazione col comprensivo Novelli Natalucci e in particolare con gli alunni del corso a indirizzo musicale della Leopardi Pascoli e il coro d’istituto, aperto anche gli alunni della De Amicis

ANCONA – La cartella giocosa in scena al Teatro sperimentale. Venerdì 16 febbraio alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo “Una cartella di note giocose”. Una serata in musica organizzata dall’associazione “Un Battito di Ali” in collaborazione con l’Istituto comprensivo Novelli Natalucci di Ancona e in particolare con gli alunni del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado Leopardi Pascoli e il coro d’istituto aperto anche gli alunni della scuola primaria De Amicis.

A presentare lo spettacolo sarà la dirigente, Lucia Cipolla con la partecipazione straordinaria del tenore David Mazzoni. Una grande squadra, dunque, che si mobilita per una buona causa a supporto del Progetto La Cartella Giocosa dell’Associazione “Un Battito di Ali”.

LEGGI PURE: Lancisi, quando un intervento al cuore per i bambini diventa un sogno (centropagina.it)

L’associazione “Un Battito di Ali” nasce per promuovere e sostenere progetti ed iniziative del reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita presso gli Ospedali Riuniti di Ancona in cui è attiva anche la scuola in ospedale sezioni Infanzia e Primaria ad indirizzo montessoriano del Novelli Natalucci.

Il progetto “La Cartella Giocosa” è attivo dal 2020 con l’obiettivo di rendere più a misura di bambino l’ospedalizzazione. Le famiglie dei bambini cardiopatici, infatti, chiedono spesso aiuto per affrontare un delicato tema: quello dell’educazione terapeutica, come spiegare la patologia al proprio figlio, cosa dire, quali parole usare, come spiegare ai fratelli-sorelle a casa, o ai compagni di scuola tutto il percorso che il piccolo cardiopatico affronta.

Per rispondere a questa richiesta viene ideata “La cartella giocosa”, ovvero un racconto costruito con i bambini di tutto il loro iter ospedaliero. A tenere il filo di tutto è Walter Caccioppola alias il “Dottor. Pupozzi” (esperto dell’attività ludica) che incontra i bambini al momento dell’ingresso in reparto e inizia a compilare una speciale cartella medica in cui tutto è spiegato sotto forma di disegno e con un linguaggio adatto ai bambini. A questa cartella verranno aggiunti fogli in base alle procedure che avrà affrontato, agli specialisti che incontrerà fino ad arrivare a raggiungere uno speciale attestato e una bella lettera di dimissione ovviamente.

Alla fine della degenza ogni bambino potrà portare a casa la sua cartella giocosa, racconto del suo percorso in reparto, comprensivo delle procedure affrontate e delle varie figure medico-infermieristiche incontrate. Il tutto accompagnato da una foto scattata al momento del ricovero, di lui e il dottor Pupozzi tramite una polaroid. La finalità benefica dell’evento si fonde con la qualità artistica di uno spettacolo capace di intrattenere il pubblico con performances sensazionali e a tratti commoventi per il talento dei giovani musicisti.

Achille Lauro al Lancisi di Ancona con l’équipe della cartella giocosa

Sul palco infatti si esibiranno circa 100 alunni dell’orchestra e coro del Novelli Natalucci che rigorosamente dal vivo, diretti dai professori Giacomo Molinelli, Mario Puerini, Gianluca Gagliardini, eseguiranno al pianoforte, violino, chitarra e percussioni brani dei più celebri compositori spaziando tra musica classica e contemporanea come “In the bleak mid-winter”, “I Sogni son desideri” di Hoffman-Livingston, “Do Re Mi” di O. Hammerstein II-R. Rodgers, “Go Tell It on the Mountain” brano spiritual, “Perpetuo Mobile” di C. Bohm, “Samba of Orpheus”di L. Bonfa.

Il coro diretto dalla prof Laura Ricciotti canterà accompagnato dall’orchestra diversi brani tradizionali provenienti da tutto il mondo come: “Shalom” (Israele), “Banaha” (africano), Bussola (zulu). Anche la preside Cipolla non mancherà di condividere con gli alunni la passione per la musica cantando come voce solista con l’orchestra e il coro la sempre intramontabile “Stand by me” di Ben E. King. Ad impreziosire il quadro musicale sarà la possente voce di David Mazzoni sulle note del pianoforte suonato dalla prof.ssa Jian Wang. Il tenore anconetano, finalista di Italia’s Got Talent nel 2021 arrivando al secondo posto, porterà in scena le più belle arie dell’Opera Lirica.

Da non perdere i momenti esilaranti di Pupozzi in un divertente sketch comico che coinvolgerà anche il pubblico in platea. Un tocco di poesia sarà offerto dal numero di bolle di sapone lanciate in aria dal Mago Baldo durante la canzone i “Sogni son desideri”. Ospiti in sala anche i rappresentanti delle istituzioni del territorio e del mondo della scuola che da sempre sostengono le azioni a sostegno dell’intera comunità. Tra essi «un ringraziamento va all’assessore alla cultura Anna Maria Bertini e a tutta la giunta per aver favorito la messa a disposizione gratuita del Teatro Sperimentale all’Associazione a cui pertanto sarà devoluto il ricavato dell’intera serata. Per la gestione di tutti gli aspetti logistici un ringraziamento particolare a Marche Teatro», fanno sapere dall’organizzazione.

I biglietti dal costo singolo di 10,00 euro sono da acquistare in prevendita mediante i riferimenti dell’associazione (Chiara Mormile tel. 3398737143 oppure Annalisa Cannarozzo tel. 3396122344). La sera dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti rimasti nella biglietteria del Teatro Sperimentale di via Redipuglia.