Ancona, allo Sperimentale c’è il pianista e compositore Orazio Sciortino

ANCONA – Tornano i concerti degli Amici della Musica «Guido Michelli» al Teatro Sperimentale: venerdì 10 febbraio, infatti, salirà sul palco il pianista e compositore Orazio Sciortino con un programma che prevede Liszt, Bartók e, appunto, musiche dello stesso Sciortino. Brillante talento musicale, il pianista e compositore siracusano, in un doppio ruolo che per secoli è stato naturale per i grandi della musica colta. Il programma prevede di Franz Liszt la Rapsodia Ungherese n. 5, di Béla Bartók Sei Danze in ritmo bulgaro Sz. 107, ancora di Franz Liszt la Rapsodia n. 16, di Béla Bartók due Danze Rumene op. 8a, quindi di Orazio Sciortino Promenades: 7 passeggiate immaginarie per sopravvivere ad una quarantena (2020), e infine di Franz Liszt Rapsodie n. 13 e 19.

Un concerto con un programma fatto di rimandi e fili rossi, con brani molto conosciuti dal grande pubblico. Franz Liszt e Béla Bartók, entrambi ungheresi, in modi e tempi diversi portano nella loro musica l’attenzione verso il folclore della loro terra. Nelle diciannove rapsodie ungheresi che Franz Liszt compose, gli echi dei moti rivoluzionari ungheresi del 1848, i modelli tzigani (il loro carattere improvvisato e virtuosistico) e la tradizione popolare magiara; nelle composizioni di Béla Bartók l’interesse sistematico, lo studio, le ricerche sulle autentiche radici del folklore magiaro e centro-orientale che ne fanno un prestigioso pioniere della etnomusicologia. Danze, rapsodie e passeggiate, compongono un programma affascinante, in cui le capacità e la personalità di Sciortino emergono donandoci esecuzioni capaci di colpire l’ascoltatore. Il concerto sarà preceduto da una conversazione introduttiva tra il direttore artistico Guido Barbieri e il maestro Sciortino.

Orazio Sciortino, nato nel 1984 a Siracusa, ha compiuto gli studi di pianoforte a Siracusa e a Imola, e quelli di composizione al “Verdi” di Milano. A Milano ha debuttato in veste di direttore d’orchestra e pianista solista al Teatro alla Scala nel 2011. Le esecuzioni al pianoforte di Sciortino sono state trasmesse sul territorio nazionale da Radio Classica, Rai Tre, Radio Tre, Radio Svizzera Italiana, e incise per numerose etichette discografiche, sempre con progetti artistici originali. Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere, tra le quali il Teatro della Scala di Milano. E’ stato nominato Krug ambassador: la prestigiosa maison di champagne, per la prima volta nella sua storia, ha chiesto a un compositore di comporre un brano dedicato alla Krug Grande Cuvée. Ne è nato, così, il pezzo pianistico Lives Through a Glass incluso nell’album Self Portrait – Piano Works, con sue composizioni pianistiche, pubblicato da Sony Classical. Nutre una passione per la cucina e vive a Milano. I biglietti per il concerto sono in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 07152525) e nel giorno dell’appuntamento musicale da un’ora prima del concerto presso il Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro.