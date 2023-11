Ancona, allo Sperimentale l’eclettismo di Mirabassi e Zanchini

ANCONA – Clarinetto e fisarmonica protagonisti sul palco dello Sperimentale domenica 26 novembre per la stagione Amici della Musica “Guido Michelli”: alle 18, infatti, andrà in scena il concerto che vede protagonisti due grandi virtuosi del proprio strumento, che sono Gabriele Mirabassi, clarinetto, e Simone Zanchini, fisarmonica, che suoneranno musiche di Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini, Charlie Haden e Severino De Oliveira, noto come Sivuca. Gabriele Mirabassi è da più di trent’anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale. La straordinaria ricchezza del suono e la forza interpretativa, due tra le sue più evidenti doti, qui insieme ad uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale, Simone Zanchini: la trasversalità musicale che contraddistingue entrambi consente loro di esprimersi da sempre con notevole facilità sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica.

La porta per entrare nel magnifico mondo di questi due straordinari artisti sarà il programma che esalta il loro eclettismo: Mirabassi e Zanchini spazieranno ed improvviseranno in maniera estemporanea con il loro interplay comunicativo, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano, con musiche di Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini, Charlie Haden (una struggente Our Spanish love song, che si può ascoltare facilmente in rete, come altri brani in programma, Choro romagnolo, Chisciotte, Um tom para Jobim che appartengono al progetto musicale “Il gatto e la volpe”) e Severino De Oliveira, in arte Sivuca. Gabriele Mirabassi, è un clarinettista che si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Negli ultimi anni ha svolto una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Collabora inoltre sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore e altro. Simone Zanchini è un fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, la sua ricerca si muove tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, contaminazioni extracolte senza dimenticare la tradizione, sfociando così in un personalissimo approccio alla materia improvvisativa.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (info: 071 52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org) e costano 10 euro i ridotti extra fino a 26 anni, 12 euro il ridotto e 20 euro il biglietto intero. Per gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche il biglietto è di 5 euro.