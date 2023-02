Ancona, domenica 26 allo Sperimentale concerto di Borrani e Taverna

ANCONA – Appuntamento al Teatro Sperimentale, domenica pomeriggio alle 18, con il concerto degli Amici della Musica “Guido Michelli” per assistere al concerto di un duo formato da due grandi solisti: Lorenza Borrani, violino, e Alessandro Taverna, pianoforte. Il concerto sarà preceduto da una conversazione introduttiva tra il direttore artistico Guido Barbieri con i due musicisti. In programma tre grandi brani del repertorio cameristico: Alfred Schnittke, “Suite in stile antico”; Franz Schubert, Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte, op. 137 n. 3, D. 408; e Sergej Prokof’ev, Sonata n. 1 in fa minore per violino e pianoforte, op. 80. La “Suite in stile antico” di Alfred Schnittke, con cui Lorenza Borrani e Alessandro Taverna aprono il concerto, è una composizione che sembra uscita con infinita grazia dal barocco, un passato, però, che suona fuori dal tempo, in cui talvolta arrivano impreviste dissonanze contemporanee. Compositore inclassificabile – «per i classici sono un futurista, per i futuristi sono un reazionario» –, iniziatore del polistilismo, russo di famiglia tedesca di origini ebraiche, da un lato, e cattoliche, dall’altro, Alfred Schnittke è uno dei compositori più importanti del secondo Novecento, ovviamente riconosciuto come tale dopo la sua morte. Sia Schubert che Prokof’ev furono dei modelli per Schnittke: le tre Sonate per violino e pianoforte op. 137 furono scritte da Schubert nel 1816, mentre è durante la seconda guerra mondiale che Prokof’ev compose la Prima Sonata op. 80, in collaborazione con il leggendario violinista David Oistrach, che fu l’interprete della prima esecuzione assoluta a Mosca, il 23 ottobre 1946.

Lorenza Borrani si esibisce in veste di spalla, direttore, solista e musicista da camera nelle sale e nelle stagioni più importanti in Europa e nel mondo. Quando nel 2008 è stata nominata leader solista della Chamber Orchestra of Europe la sua attività è definitivamente uscita dai confini nazionali. In occasione del venticinquesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino è stata invitata a preparare e dirigere, dal ruolo di spalla, l’Orchestra Giovanile Europea che alla Haus der Kulturen di Berlino rappresentava i 28 paesi aderenti all’Unione Europea a cui si rivolgeva il discorso del presidente Martin Schulz. Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009: da allora si è esibito in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali. Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner Philharmoniker, Dallas Symphony Orchestra, OSN Rai, Royal Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo. Dal 2021 è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto al Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’università Politecnica delle Marche) 5 euro.