ANCONA – Due persone sono rimaste ferite nel corso di un diverbio scoppiato attorno alle 4 della mattina in via Flavia, nei pressi del centro di aggregazione giovanile comunale ‘La bottega della fantasia’. Il diverbio è culminato in sparatoria nella quale è rimasto ferito un 21enne. Le due persone coinvolte nel diverbio a quanto di apprende si conoscevano fra loro.

Il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno un colpo di pistola alla gamba. L’altro ferito è un 40enne, un poliziotto, il quale sarebbe stato aggredito dal giovane riportando alcune ferite, l’uomo però avrebbe raggiunto l’ospedale in maniera autonoma. Il ventenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti e non è in pericolo di vita.

Il centro di aggregazione giovanile di via Flavia ad Ancona

Sul posto sono intervenuti i poliziotti dalla Questura di Ancona che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi, anche attraverso le testimonianze di alcune persone presenti in strada a quell’ora. In via Flavia sono al lavoro anche gli agenti della Scientifica di Ancona. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine.

Al pronto soccorso, dove sono giunti anche gli amici del giovane, si sono registrati momenti di tensione. La direzione infatti dell’ospedale in una nota ha fatto sapere che dopo l’arrivo dei feriti sono giunti anche, «due gruppi di persone, presumibilmente amici dell’uno e dell’altro; nella sala di attesa tra i due gruppi è avvenuto un alterco che ha determinato attimi di tensione. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, della vigilanza privata nonché il rispetto delle norme di sicurezza interne all’ospedale hanno comportato un rapido ripristino della normalità. La direzione aziendale, accorsa sul posto, unitamente alla responsabile del pronto soccorso ha rilevato che nessun danno di rilievo è stato registrato alle suppellettili e alle persone».

I due feriti, sottoposti alle cure, non corrono pericolo di vita