Ancona, sparano ad una gattina. Perderà l’occhio

ANCONA – Torna a casa con il musetto insanguinato e i proprietari la portano dal veterinario pensando ad un investimento.



L’animale invece, una gattina di pochi mesi, non era stato vittima di un incidente stradale ma era stata impallinata da un colpo di fucile. Se qualcuno le abbia fatto del male di proposito o meno non si sa ma del caso si stanno interessando ora i carabinieri forestali e le guardie zoofile. La gattina è in cura nella “Clinica dei piccoli animali” del veterinario Lucia Coppi, con studio a Vallemiano.



È stata la veterinaria ad accorgersi dei pallini che aveva in circolo dopo una radiografia. Le condizioni dell’animale domestico, che ha dei proprietari, sono gravi e rischia di perdere un occhio. La gattina è stata trovata ferita a Pietralacroce, dove abitano i suoi proprietari.