Ancona, spaccio di sostanze stupefacenti: i militari del Norm arrestano un 37enne

L'uomo è stato colto in flagranza di reato dai militari della compagnia di Ancona mentre cedeva tre dosi di eroina in via Giordano Bruno nel capoluogo

ANCONA – Un 37enne di origini tunisine residente a Loreto è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno allacciato le manette ai polsi dell’uomo, colto in flagranza di reato, nel pomeriggio di ieri, 19 marzo, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

Intorno alle 15:30 i carabinieri, appostati in via Giordano Bruno, dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato strani movimenti, hanno visto due uomini a bordo di una auto che dopo una brusca inversione di marcia hanno parcheggiato davanti ad una attività commerciale.

Il tunisino è salito a bordo del mezzo, ma i carabinieri lo hanno bloccato trovandolo in possesso di tre dosi di eroina che stava per cedere agli occupanti dell’auto, un 47enne e un 29enne residenti a Montemarciano.

Per tutti è scattata la sanzione di violazione delle norme imposte dal Dpcm per la zona rossa, inoltre alla perquisizione personale del 37enne, i militari hanno rinvenuto la somma di 85 euro in contante, provento dell’attività di spaccio.

Da accertamenti più approfonditi i carabinieri hanno scoperto che il 37enne aveva violato il decreto di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna del 19 febbraio 2021. Il tunisino è stato denunciato per l’inosservanza del provvedimento. Questa mattina il rito per direttissima ha confermato l’arresto: il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.