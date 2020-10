Spaccio di droga a Collemarino, 38enne finisce in manette

A fermare l'uomo sono stati i carabinieri della Stazione, in collaborazione con il Norm. L'arrestato nascondeva fra casa e auto una katana e una mazza da baseball in ferro

ANCONA – Un 38enne di origini campane è stato arrestato nel pomeriggio di ieri 2 ottobre per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un 19enne di Falconara Marittima è stato segnalato alla Prefettura di Ancona quale assuntore di droga. Ad allacciare le manette ai polsi del 38enne sono stati i carabinieri della Stazione di Collemarino di Ancona, che lo hanno sorpreso in flagranza di reato nell’ambito di una serie di controlli sul territorio che hanno visto i militari dell’Arma passare al setaccio i luoghi maggiormente frequentati dagli adolescenti.

L’uomo era da tempo sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, perché visto aggirarsi nei pressi del parco degli Ulivi, un luogo frequentato dagli adolescenti. Fermato in via Pacinotti per un controllo, in collaborazione con i colleghi del Norm di Ancona, l’uomo ha subito tradito un nervosismo che ha insospettito i militari. Alla perquisizione personale e domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nella cucina del 38enne un marsupio con all’interno nascosto un grammo di hashish e un grinder di metallo, impiegato per sminuzzare lo stupefacente da mescolare con il tabacco nella preparazione degli spinelli.

In un borsello, occultato in cantina, aveva invece nascosto un bilancino di precisione e dodici grammi di hashish e marijuana suddivise in dosi pronte per essere cedute. Nell’armadio della camera da letto, i carabinieri hanno recuperato una Katana (spada giapponese) lunga 42 centimetri, con 28 centimetri di lama, e 3 mila euro in contanti, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre il 38enne campano aveva nascosto nel cofano dell’auto una mazza da baseball in ferro lunga 75 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso ai militari. Per l’uomo è quindi scattata anche la denuncia per detenzione e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Nei pressi del Parco degli Ulivi, un 19enne è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish e per questo i carabinieri lo hanno segnalato al prefetto di Ancona. Questa mattina, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 38enne è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione dei Carabinieri di Collemarino si inserisce in una più ampia cornice di attività di prevenzione, disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale dell’Arma Carabinieri di Ancona, con oggetto il controllo di parchi e giardini cittadini spesso frequentati anche dalle famiglie, con l’obiettivo di garantire sicurezza e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’attività che ha portato i militari a sequestrare nel mese di agosto un considerevole quantitativo di hashish occultato tra la vegetazione del parco del Cardeto, oltre alle numerose attività antidroga condotte dalla Tenenza di Falconara Marittima.