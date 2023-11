Ancona, spaccio di droga al bar: denunciata una donna, sequestrato lo stupefacente

In azione i Carabinieri della Stazione Collemarino, coadiuvati dalla Sezione Operativa del NORM di Ancona e dal Nucleo Carabinieri cinofili di Pesaro

ANCONA – I Carabinieri della Stazione Collemarino, coadiuvati dalla Sezione Operativa del NORM di Ancona e dal Nucleo Carabinieri cinofili di Pesaro davano esecuzione ad una perquisizione in un bar del capoluogo dorico, che permetteva di rinvenire sostanza stupefacente di diversa natura del peso complessivo di 24 grammi circa.

Nel corso di servizi di osservazione, i militari della Compagnia Carabinieri di Ancona notavano i numerosi movimenti all’interno dell’attività commerciale. Riscontravano che era regolarmente frequentato da soggetti già noti alle forse di polizia. In particolare per reati in materia di sostanze stupefacenti, intenti a consumare bevande alcoliche, insieme alle quali veniva verosimilmente ceduta la sostanza poi rinvenuta dai militari nel corso delle operazioni di perquisizione.

Una donna, residente nel capoluogo dorico, è stata deferita in stato di Libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.