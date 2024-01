Ancona, spaccio e aggressioni per debito di droga: denunciati tre uomini

ANCONA – Nelle prime ore della mattinata odierna i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale disposta dal GIP presso il Tribunale di Ancona, con la quale è stata disposta la custodia in carcere a carico di tre uomini. Si tratta di tre italiani, un 54enne e due 26enni ritenuti responsabili dei reati di estorsione, tentata estorsione, lesioni personali e spaccio plurimo e continuato di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

L’attività di indagine ha avuto origine il primo settembre scorso con l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante in soccorso di un uomo straniero 40enne, vittima di aggressione, il quale veniva trasportato al pronto soccorso di Torrette dove gli veniva rilasciata una prognosi di 30 giorni.

Le investigazioni intraprese nell’immediatezza dei fatti dai poliziotti della Squadra Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, permettevano di ricondurre l’aggressione ad un presunto mancato pagamento relativo ad una pregressa cessione di una partita di droga. Il prosieguo delle indagini, svolte anche con l’ausilio di presidi tecnici, consentiva di acclarare altri due episodi di estorsione e una tentata perpetrati dagli arrestati, sempre per le medesime motivazioni, in danno di altre vittime.

In particolare, in uno degli episodi di estorsione, a fronte di un debito di droga di 300 euro, gli arrestati avrebbero minacciato la persona offesa dicendo che il debito era lievitato fino a 4mila euro e quindi l’avrebbero costretta a recarsi con loro in un centro commerciale per accendere a garanzia un finanziamento per l’acquisto di un televisore e due consolle Play Station 5.

L’attività investigativa, inoltre, permetteva di accertare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana (oltre 20) attribuiti ad uno degli arrestati (l’uomo 54enne) per le vie del centro cittadino, alcune dei quali in concorso con un’ altra persona, un altro uomo italiano di 33 anni, che è stato deferito alla Procura della Repubblica in stato di libertà.

All’esito dell’attività investigativa svolta, la Procura della Repubblica di Ancona, richiedeva al gip presso il Tribunale di Ancona adeguati provvedimenti cautelari custodiali che, sin dalle prime ore della mattinata odierna venivano eseguiti contemporaneamente a 4 perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di droga ed oggetti estorti.

Al culmine delle attività di rito svolte negli uffici della Questura, i tre indagati venivano associati presso la Casa Circondariale di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.