Ancona, spacca un finestrino del bus. Papaveri: «Lavoriamo per sensibilizzare al rispetto delle regole»

ANCONA – «Siamo profondamente amareggiati da questi comportamenti inqualificabili, che arrecano danno sia all’azienda che alla collettività. Dal canto nostro, oltre a denunciare, proseguiamo nel percorso di sensibilizzazione al rispetto delle regole». Questo il commento del presidente di Conerobus Muzio Papaveri dopo l’episodio di vandalismo consumatosi in pieno giorno sul bus numero 41 della Conerobus e poi denunciato dalla società stessa.

Il fatto

L’episodio risale a martedì 22 settembre, quando, stando alla ricostruzione fatta dai passeggeri a bordo del 41 che, attorno alle 12.30, stava per lasciare la fermata di piazza Ugo Bassi, un ragazzo, parte di un gruppo rimasto fuori dal mezzo poiché troppo affollato, avrebbe spaccato a pugni un finestrino.



Il conducente non ha assistito di persona al gesto, in quanto intento a ripartire, ma, alla fermata, aveva notato un gruppo di giovani che non erano riusciti a salire a bordo. Avvisato del danneggiamento, l’autista ha fermato il veicolo e fatto scendere i passeggeri, constatando come il vetro dell’ultimo finestrino, lato porte, fosse andato in frantumi.