Ancona, sovrappasso per l’ospedale: domenica 19, notte, lo stop alle auto

ANCONA – Conto alla rovescia per il sovrappasso di via Conca: l’opera in struttura di acciaio che permetterà di raggiungere l’ospedale di Torrette dal parcheggio che si trova dall’altra parte della strada tristemente nota per le sue pessime condizioni, sarà completata nella notte tra domenica e lunedì prossimo, se lo permetteranno le condizioni meteo, come specificato dall’assessora Ida Simonella. La realizzazione del sovrappasso di via Conca è costata 800mila euro, il progetto risale a un anno e mezzo fa ma i lunghi tempi per la realizzazione sono dovuti – ha chiarito sempre Ida Simonella – alla carenza della materia prima indispensabile per la sua costruzione, cioè l’acciaio.

La posa in opera del cavalcavia pedonale, che poggerà sui due montanti già realizzati, eviterà a tutti coloro che si recano in ospedale e che tornano al parcheggio situato tra via Conca e via Metauro di evitare l’attraversamento di via Conca, pericoloso per i pedoni nonostante il semaforo, e che obbliga il traffico da e per la città di fermarsi in quel punto, ad alto scorrimento e frequentato da molti mezzi pesanti, per fare attraversare i pedoni stessi.

Nei prossimi giorni la zona sarà attrezzata con tutta la segnaletica stradale necessaria allo svolgimento dell’operazione in condizioni di sicurezza. Oggi, intanto, sono attese due ordinanze: una a firma dell’Anas e l’altra da parte dell’amministrazione comunale. L’operazione di posa del sovrappasso potrebbe però richiedere più tempo e, in questo caso, lo stop alle auto potrebbe essere prolungato oltre le ore previste, che vanno dalle 22 di domenica sera alle 6 di lunedì prossimo. Una volta completato il sovrappasso saranno sistemati gli ascensori, l’illuminazione del percorso e i pannelli di protezione lungo lo stesso cavalcavia.