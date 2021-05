Ancona, sottoscritto il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni di banche e clientela

Le firme del viceprefetto vicario Di Nuzzo e del dottor Iaconis per ABI. Gli istituti di credito si impegnano a segnalare alle forze di polizia ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza

ANCONA – Il viceprefetto vicario Di Nuzzo e il dottor Iaconis per ABI hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela”. Alla riunione in videoconferenza hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia e oltre al dott. Iaconis, il Dott. Traini ed il Dott. Capomagi rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione Regionale ABI Marche.

Il documento ha lo scopo di consolidare ed ottimizzare il rapporto di collaborazione tra Prefettura, Forze di Polizia, ABI e istituti bancari per favorire azioni di prevenzione e repressione dei reati a danno degli istituti di credito e della relativa clientela.

Con questo nuovo documento le banche si impegnano a segnalare alle forze di polizia di ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza (guasti ai sistemi di sicurezza, movimenti sospetti, eventuali aggravamenti del rischio dovuti a circostanze contingenti), nonché di rafforzare la raccolta dei dati utili e dotare ciascuna dipendenza di almeno 5 misure di sicurezza di cui obbligatoriamente la videoregistrazione, il dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata o il dispositivo di erogazione temporizzata del danaro. Analogo impegno viene assunto per proteggere le apparecchiature ATM. Il Protocollo rafforza il ruolo di raccordo e di promozione di iniziative operative nella materia tra le quali assume particolare rilievo la mappatura dei sistemi di sorveglianza che consente alle Forze di polizia di acquisire riprese video con evidenti benefici nella azione di controllo del territorio e perseguimento dei reati.