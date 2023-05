ANCONA – Si comunica che personale della polizia ha dato esecuzione alla revoca della detenzione domiciliare ed il conseguente accompagnamento ad Istituto di custodia disposta dal magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, nei confronti di un 58enne italiano, già sottoposto alla detenzione domiciliare dall’ottobre scorso, sostituita con la detenzione in carcere.

Nell’ottobre del 2022, l’uomo era stato ammesso all’espiazione in regime di detenzione domiciliare presso la sua residenza di Ancona della pena di 8 mesi scaturita da una sentenza divenuta definitiva nel settembre del 2022.

L’uomo, infatti, risultava essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Perugia ad 8 mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nell’estate del 2014 a Falconara Marittima, episodio per il quale, all’epoca dei fatti, era stato arrestato in flagranza di reato.

Verso la metà del mese in corso, mentre si trovava ancora in regime di detenzione domiciliare, il condannato veniva controllato dalla polizia di Ancona nel centro cittadino in violazione delle prescrizioni imposte e soprattutto in compagnia di soggetti pregiudicati ed in possesso di sostanza stupefacente.

All’esito della segnalazione da parte della Questura, il Magistrato di Sorveglianza di Ancona ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare a carico dell’uomo disponendo il suo accompagnamento in un istituto penitenziario per l’espiazione della pena residua.

A fronte della suddetta ordinanza, i poliziotti di Ancona hanno raggiunto il soggetto presso la propria abitazione e, dopo le incombenze di rito, l’hanno condotto presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto.