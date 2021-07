Ancona: sorpresa in pasticceria, arriva Stefano Tacconi

NCONA – Lo aveva promesso “verrò a trovarvi” e oggi lo ha fatto. Blitz di Stefano Tacconi in pasticceria da “Giorgio” questo pomeriggio, a Torrette. L’ex portiere della Juve e della nazionale di Calcio, oggi 64enne, è arrivato attorno alle 19 per salutare i titolari con cui è legato da un rapporto di amicizia. Doveva trattenersi a fare un aperitivo e diversi cittadini, saputo che sarebbe passato, avevano prenotato un tavolo.

Tacconi, originario dell’Umbria, e ora allenatore di squadre di calcio, è arrivato come promesso con un sorriso smagliante ma stava poco bene per via del vaccino anti Covid fatto ieri. Dopo essersi intrattenuto per alcuni minuti ha dovuto salutare tutti per tornare a casa. Ma non prima di aver firmato autografi e fatto foto con i presenti. Tra loro anche la titolare della pasticceria di via Ete, Sonia Cesaroni.