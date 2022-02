Ancona, mattinata frenetica di soccorsi nelle scuole del capoluogo

Tre gli interventi nelle scuole dell'anconetano: in una materna per un bambino di tre anni, in una scuola media per un 13enne e in una superiore per una 17enne

ANCONA – Mattinata di attività frenetica per la Croce Gialla di Ancona, che nel giro di pochissime ore è dovuta intervenire in tre diversi istituti scolastici del capoluogo per prestare soccorso a degli studenti. Attività condotta in sinergia con l’automedica.

In una scuola materna, in zona Capodimonte, hanno soccorso un bambino di 3 anni che mentre correva ha centrato una colonna, riportando un trauma che ne ha reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona per accertamenti.

Poco dopo un’altra chiamata, ha condotto i soccorritori in una scuola secondaria di primo grado nel quartiere Piano San Lazzaro, per uno studente di 13 anni che ha accusato un malore.

Una studentessa di 17 anni è stata invece soccorsa in una scuola secondaria di secondo grado del quartiere Tavernelle per un malore. Condizioni non gravi per il 13enne la 17enne.