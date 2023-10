ANCONA – Due operai sono stati soccorsi in un cantiere navale in via Mattei ad Ancona. Si tratta di un uomo 59enne e di un altro operario, ma i due episodi non sono collegati fra loro. Il 59enne è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Da quanto si apprende l’uomo avrebbe riportato un lieve taglio a seguito di una caduta. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’altro operaio è stato invece soccorso dalla Croce Rossa di Ancona che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Anche le condizioni di quest’uomo non sarebbero gravi. Il malore sarebbe riconducibile a un calo di pressione.