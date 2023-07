Ancona, nello slalom tra i cantieri confermati i parcheggi destinati ai residenti

Tra via Curtatone e via Montebello lavori all'ex Stracca e presto anche all'ex Ipsia: rinnovata l'ordinanza in favore di chi abita in zona

ANCONA – Lavori in corso tra via Montebello e via Curtatone, i residenti chiedono aiuto e lo fanno a destra e a sinistra, così ieri (5 luglio), in occasione del secondo consiglio comunale della nuova amministrazione è giunta l’interrogazione del consigliere ed ex assessore Stefano Foresi circa l’ordinanza comunale scaduta il 30 giugno scorso.

«I lavori all’ex Stracca sono molto impattanti per il quartiere – ha ricordato Foresi –, e non dimentichiamo che tra un po’ partiranno i lavori dell’ex Ipsia acquistato dall’Inail. Negli incontri con i residenti avevamo trovato la soluzione di lasciare libero per il parcheggio il lato destro e lasciare ai residenti stessi il lato sinistro, chiedo dunque che siano rinnovate queste due ordinanze».

I cantieri della zona, infatti, rischiano di sottrarre tantissimi posti auto a residenti in una zona in cui sono pochissimi i garage.

Pronta la risposta dell’assessore Giovanni Zinni: «Sono quelle situazioni in cui accade che i cittadini sollecitano più forze politiche riguardo lo stesso tema. Sere fa sono stato contattato per lo stesso problema, infatti, e nei giorni scorsi ho dato mandato e fatto rinnovare le due ordinanze accorpate in un’unica ordinanza, prorogata sino al 30 gennaio 2024». Soddisfatto, naturalmente, Stefano Foresi: «Mi fa molto piacere, è un impegno che ho mantenuto per tanti anni, e sono contento che i residenti della zona possano continuare a parcheggiare dove lo fanno attualmente».