Sisma 2022, sfollati del Comitato 707 pronti a tornare in piazza

Il Comitato 707 pronto a tornare in piazza il 27 gennaio per un presidio in piazza Cavour ad Ancona. Obiettivo accendere i riflettori sulla situazione degli sfollati a seguito dello sciame sismico del novembre 2022

ANCONA – I terremotati di Ancona aderenti al Comitato 707 pronti a tornare in piazza il 27 gennaio per un presidio in piazza Cavour. Ad annunciarlo è il portavoce Carlo Terracciano. Obiettivo del presidio accendere i riflettori sulla situazione degli sfollati a seguito dello sciame sismico del novembre 2022.

Ad Ancona nelle settimane successive alle scosse del 9 novembre prese vita il Comitato 707, costituito dagli sfollati. Nel solo capoluogo marchigiano se ne contano circa 130 rimasti fuori dalle loro abitazioni dichiarate inagibili a causa dei danni causati dal terremoto.

L’11 aprile 2023 arrivarono i primi fondi dal governo per le procedure di somma urgenza (4,86 milioni di euro), mentre il 13 aprile venne dichiarato lo stato di emergenza nelle Marche. Dalla ricognizione della struttura commissariale sono stati calcolati 62milioni di euro di danni tra le due province colpite. Gli sfollati chiedevano di rientrare nella ricostruzione post sisma del 2016, ma dopo che l’emendamento del commissario straordinario Guido Castelli è stato bocciato, ora sperano di rientrare in extremis con il Milleproroghe. Intanto hanno chiesto un incontro in Regione.

La richiesta del Comitato spiega Terracciano è anche quella di «essere chiamati in causa nelle fasi decisionali. Siamo attori importanti» dice. L’iniziativa in Piazza Cavour annuncia vedrà anche un volantinaggio. Non è la prima volta che il Comitato 707 scende in piazza per accendere i riflettori sulla loro situazione. Tra le azioni messe in atto anche un presidio davanti al consiglio regionale nel mese di dicembre.