Sisma, rallentano le scosse: 51 inagibilità e 1.197 edifici con danni lievi

A questa mattina sono già 1.873 gli interventi delle fiamme rosse dall'inizio dell'emergenza sisma, 1.309 dei quali in Ancona e 564 in provincia di Pesaro Urbino

ANCONA – È in continuo aggiornamento il numero degli edifici che hanno subito danni in seguito allo sciame sismico iniziato il 9 novembre con scosse localizzate in mare, al largo della costa pesarese. Con il procedere incessante delle verifiche dei vigili del fuoco sugli edifici, cresce anche la conta dei danni.

A questa mattina sono già 1.873 gli interventi delle fiamme rosse dall’inizio dell’emergenza sisma, 1.309 dei quali in Ancona e 564 in provincia di Pesaro Urbino. In seguito ai sopralluoghi 51 edifici sono stati dichiarati inagibili, gran parte dei quali in Ancona. Sono invece 1.197 gli edifici che hanno subito danni levi in seguito alle scosse.

L’attività sismica intanto sembra rallentare e nella notte le scosse sono state solo due, la più intensa delle quali di magnitudo 2.1, localizzata in mare, al largo della costa anconetana, poco dopo la mezzanotte, l’altra invece ha avuto una magnitudo inferiore ai 2 gradi.

Oggi in Ancona, hanno ripreso le lezioni gli studenti delle scuole Podesti, XXV Aprile e Pinocchio, per i quali si è reso necessario il trasferimento in sed alternative in quanto gli edifici hanno subito danni. «Siamo riusciti a trasferirle nei tempi previsti» dichiara soddisfatto l’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona, Stefano Foresi.

Gli studenti delle medie Podesti sono stati trasferiti alle scuole Tommaseo, quelli dell’infanzia XXV Aprile al Verne, mentre alle Falcone sono stati collocati gli studenti del Pinocchio. Il Comune ha allestito bus dedicati per le Tommaseo con partenza dall’ex Enel di via Giordano Bruno, per le Podesti con la presenza da piazza Kennedy a via Fanti con 2 ausiliari di Mobilità e Parcheggi, e dal parcheggio del cimitero del Pinocchio per le medie di via Madonnetta