Ancona, a Sirolo il primo clean up 2022 organizzato da 2hands. Il presidente: «Vi aspettiamo»

Tutto pronto per il primo clean up del 2022. L'appuntamento è alla spiaggia Urbani di Sirolo. Ad essere interessata dal clean up pure la spiaggia dei Sassi Neri. Ecco come partecipare

ANCONA – Tutto pronto per il primo clean up del 2022, organizzato dall’associazione dorica 2hands. L’evento avrà luogo domenica (16 gennaio) e l’appuntamento è per le 10.15. «Ci incontreremo alla spiaggia Urbani di Sirolo» – sottolinea il presidente di 2hands Ancona, Tommaso Mattia Pretto.

La locandina dell’evento, che inizierà alle 10.30

«Ripuliremo la spiaggia – prosegue – raggiungendo anche la parte più a nord, i Sassi Neri. L’evento, chiaramente, è pubblico e aperto a tutta la cittadinanza». L’associazione di «volontariato ambientale, nel corso del 2021, ha svolto 36 operazioni di bonifica in 26 diverse location (16 spiagge e 10 parchi) raccogliendo rifiuti per un totale di 6880 chili».

Per l’iniziativa di domenica – fanno sapere dall’organizzazione – verranno forniti buste e guanti. Per i volontari che volessero prendere parte al clean up è richiesta la conferma della presenza sulle pagine social (Instagram o Facebook) di 2hands Ancona oppure sulla piattaforma Eventbride.

L’associazione, nata due anni fa, si inserisce nella rete nazionale 2hands e conta ormai più di 600 volontari e oltre 40 clean up tra Ancona, Flaconara, Offagna, Numana e ora anche Sirolo.