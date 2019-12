Valeria Mancinelli nell’Olimpo delle 50 donne celebri dell’anno per La Stampa

«Naturalmente restiamo bene con i piedi per terra, ma questa è una bella soddisfazione che voglio condividere con voi, ed è una luce positiva su Ancona, il che è la cosa più importante» spiega la sindaca.

Insomma l’immagine della Mancinelli, che non è in alcun modo coinvolta nelle indagini, resiste all’inchiesta “Ghost Jobs” dopo l’arresto del dipendente comunale per corruzione in alcuni appalti pubblici dell’ente.