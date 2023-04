Ancona, Simonella con la lista Repubblicani: «Sensatezza e concretezza comuni»

ANCONA – La lista Repubblicani completa lo schieramento di centrosinistra «Progetto Ancona». Presente nella sede di via Torresi, 31, anche la candidata sindaca, Ida Simonella, che ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento a tutti gli aspiranti al consiglio comunale.

«Sono contenta e orgogliosa che ci sia questa lista in questa coalizione. La tradizione e la storia repubblicana ad Ancona è fortissima e quando Luciana (l’onorevole Sbarbati, ndr), mi ha chiamato e mi ha detto: “Noi faremo la lista” ho trovato questa decisione un atto di fiducia e di stima nei miei confronti e di cui sento tutta la responsabilità – ha affermato Simonella –. Colgo e faccio mio il richiamo alla sensatezza e alla concretezza dei valori che hanno fatto i candidati, presentate come carattere distintivo dei Repubblicani. Quella sensatezza e quella concretezza ha guidato anche la costruzione del nostro programma che consentirà ad Ancona di fare un salto di qualità importante che poggia i piedi sul Pnrr e quindi sull’Europa, altro richiamo che hanno fatto i candidati: il legame e il rapporto costante con l’Europa. Questa amministrazione – ha proseguito Simonella – ha fatto un lavoro straordinario di recupero di risorse. Dai fondi strutturali ai bandi ministeriali. Questo significherà far vivere la città in maniera diversa. Non si tratta solo di opere di riqualificazione, ma in un modo diverso di produrre energia, di dare servizi agli anziani, di costruire una città di qualità. In questo percorso l’Europa è stata decisiva per dare anche ai Comuni. Il Pnrr è un vero e proprio Piano Marshall di questo secolo e non c’è da perdere tempo».