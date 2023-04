Ancona, Silvetti su Anconambiente: «Preoccupati da operazioni opache»

ANCONA – Il candidato sindaco di Ancona della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti è intervenuto oggi sul tema di Anconambiente, società partecipata dal Comune di Ancona che al pari di altre partecipate nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé, diffondendo preoccupazione tra i tanti dipendenti della società soprattutto in considerazione della possibilità di realizzare un gestore unico dei rifiuti tra diversi Comuni, progetto avanzato dall’amministrazione comunale anconetana insieme ad altre del territorio provinciale.

«Il ruolo strategico di Anconambiente e il dato occupazionale saranno al centro dell’azione di riordino delle società partecipate – ha spiegato Daniele Silvetti – . Vogliamo mantenere sul nostro territorio la governance e garantire uno sviluppo autentico, aumentando gli asset strategici della società mettendola in rete con gli altri gestori senza incorrere in azioni che attentino alla tenuta aziendale. Riteniamo che la stretta via dell’affidamento in house sia stato mal impostato ma che comunque costituisca l’unica via per garantire competitività e futuro all’azienda. Riteniamo allo stesso momento che tale ipotesi non possa essere delegata a società terze senza alcuna attinenza né competenza nel settore. Non svenderemo, né abbandoneremo il maggiore gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona. Siamo altresì profondamente preoccupati dall’azione di chi sta assottigliando gli asset della società in queste ore e chi sta cercando di smantellarla con “operazioni opache”. Chiedo ai sindacati di vigilare a tal riguardo e di non cascare nel tranello dello scarica barile a fini propagandistici ma di aspettare con fiducia l’esito delle prossime elezioni amministrative».