Ancona, «non entrate, mi ammazzo»: 50enne si taglia il polso col coltello. Fermato dai poliziotti

ANCONA – «Non entrate, adesso mi ammazzo. Ho un coltello, se entrate vi uccido». Sono le urla che i poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona hanno udito provenire da un appartamento ad Ancona, dove ieri sera – 9 giugno – intorno alle 22 circa, sono intervenuti su segnalazione del Nue.

Ad allertare i soccorsi, la moglie di un uomo 50enne di origini croate, ma residente in Italia, che stando alla donna avrebbe manifestato intenti suicidi. Già nel pomeriggio, verso le ore 18:15, le Volanti erano state inviate sul posto, in quanto la moglie aveva riferito ai poliziotti che l’uomo si era chiuso in casa e non rispondeva più alle sue chiamate.

Entrati nell’appartamento, però, gli agenti non hanno trovato nessuno, e l’uomo era irreperibile alle chiamate. Dopo vari tentativi, verso le 21:45, i poliziotti sono riusciti a mettersi in contatto con il 50enne, che fortemente scosso, avrebbe minacciato di togliersi la vita.

Gli operatori, giunti di nuovo nell’appartamento hanno visto la porta aperta e sentito l’uomo gridare minacciando di uccidersi e affermando «sono un ex militare serbo». All’interno della casa gli agenti hanno trovato l’uomo seduto sul divano, mentre aveva nella mano sinistra un coltello da cucina dalla lama di circa 12 centimetri con il quale avrebbe minacciato di togliersi la vita.

Con un gesto repentino il 50enne si è procurato una ferita da taglio al polso destro dalla quale è fuoriuscita una emorragia copiosa, per poi puntarsi il coltello alla gola e rivolgerlo anche verso gli operatori. I poliziotti hanno estratto il Taser chiedendogli di porre fine ai gesti autolesionistici, ma l’uomo si è alzato di getto dal divano e, puntato il coltello si sarebbe scagliato contro un agente in modo minaccioso e l’agente per renderlo inoffensivo ha usato il Taser.

Messo in sicurezza, l’uomo è stato perquisito e soccorso dagli agenti di polizia che, in attesa dell’arrivo del personale medico, hanno tamponato la ferita, fermando l’emorragia. Trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette e sottoposto a visita psichiatrica, il 50enne è stato ricoverato in Psichiatria. L’uomo è stato denunciato per minaccia e violenza, e resistenza a pubblico ufficiale.