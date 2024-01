Ancona, si rifiuta di fornire un documento: nei guai 40enne

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti di recente a seguito di una segnalazione che riferiva di una persona in difficoltà seduta a bordo della carreggiata nei pressi di via Rodi.

Giunti sul posto gli operatori notavano da subito il soggetto corrispondente alle descrizioni fornite e tentavano di interagire con lui. L’uomo, straniero di origine tedesca, non riusciva ad esprimersi in lingua italiana ma comprendeva il significato di ciò che i poliziotti gli chiedevano. In particolare si mostrava fin da subito poco collaborativo con gli operatori ed alla richiesta di fornire un documento cambiava discorso, parafrasando frasi in italiano ed in tedesco prive di un senso compiuto. All’ulteriore richiesta di fornire un documento l’uomo espressamente si rifiutava.

Per tale motivo veniva accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni e qui identificato, effettivamente di origine tedesca di circa 40 anni, con diversi precedenti giudiziari.

Per il suo rifiuto i poliziotti provvedevano a deferirlo ai sensi dell’art. 651 c.p.