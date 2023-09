Ancona, si rifiuta di fornire i documenti e aggredisce gli agenti: in arresto 37enne

ANCONA – Nella mattinata di ieri, 29 agosto, le squadre Volanti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, di cittadinanza italiana, il quale per assicurarsi l’impunità del reato di ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere compiva resistenza attiva nei confronti degli agenti, provocando lesioni ad uno di essi.

L’arresto è stato operato durante un servizio ordinario di controllo del territorio nella zona “Archi” del capoluogo. Gli Agenti, notando un uomo che, seduto su un ciclomotore in sosta nei pressi della farmacia lì situata, si guardava intorno con atteggiamento circospetto, insospettiti lo sottoponevano ad un controllo più approfondito. Già dalle prime fasi del controllo l’uomo era apparso particolarmente nervoso. Non forniva i documenti di riconoscimento né dava info sul motociclo.

Dopo aver un pò tergiversato si dava a precipitosa fuga. I poliziotti lo hanno inseguito e immediatamente raggiunto. L’uomo si opponeva al controllo di polizia con azioni fisiche violente, tanto da provocare delle lesioni ad uno degli Agenti. Dai primi accertamenti svolti sul motociclo si appurava che il mezzo era oggetto di furto a Loreto, inoltre si rinvenivano nel vano porta oggetti due pinze ed un taglierino, strumenti non appartenenti al legittimo proprietario, come si é appurato successivamente. L’uomo é stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per lesioni aggravate, nonchè indagato in stato di libertà per ricettazione e del porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Altresì veniva sanzionato ,ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada, perché sprovvisto di patente di guida revocatagli nel 2015, risultato recidivo nell’arco dell’ultimo anno per la medesima condotta.In data odierna, il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto dell’uomo, applicandogli la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.