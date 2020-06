Ancona, si masturba sul balcone: 65enne denunciato per atti osceni

ANCONA – Aveva preso l’abitudine di masturbarsi sulla soglia del balcone della sua abitazione il 65enne anconetano denunciato dai poliziotti della Questura di Ancona per atti osceni. Stanca di assistere allo “spettacolo”, una vicina di casa nel pomeriggio di ieri ha alzato la cornetta del telefono di casa sua ed ha chiamato il 113 per segnalare quanto stesse facendo. L’anziano, residente nel quartiere Grazie, infatti ormai da diversi giorni era dedito a procurarsi piacere sulla soglia della portafinestra del balcone della sua abitazione, vestito solo con un accappatoio lasciato aperto appositamente per lasciar vedere e incurante del fatto che i vicini potessero scorgerlo.

Come se fosse in vetrina, da quella posizione poteva infatti essere visto dai passanti in strada, il suo “show” poteva rischiare di finire sotto gli occhi dei bambini, ma la vicina di condominio non ci ha visto più ed ha chiamato la Polizia. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti che si è recata nell’abitazione della donna per individuare l’autore dei gesti osceni e proprio mentre erano nell’appartamento, l’uomo, puntuale come un orologio svizzero, si è affacciato al balcone ed ha iniziato a masturbarsi inscenando sempre lo stesso repertorio. Gli agenti però non gliel’hanno fatta passare liscia: lo hanno identificato e accompagnato in Questura dove è stato denunciato per atti osceni.