Ancona, si intrufola in un locale per rubare denaro: arrestato

Ad avvertire il 113 un passante, che sentiva dei rumori provenienti da un esercizio commerciale. Preso in flagranza di reato un giovane, classe '91

ANCONA- Rumori in piena notta da un esercizio commerciale di via Palestro. A sentirli e a preoccuparsi un utente che transitava nella zona di Ancona, che hanno immediatamente chiamao il 113.

Erano le ore 3.20 circa quando le Volanti sono andate sul posto e hanno notato una finestra semi aperta. All’interno del locale si trovava un ladro con un berretto da baseball e un cacciavite in mano mentre armeggiava vicino ad una macchinetta di videopoker. Alla vista dei poliziotti non ha opposto resistenza, lasciando cadere a terra l’arnese.



Il ladro è stato portato in Questura, identificato e arrestato. L’uomo, classe 91, con precedenti di Polizia veniva posto a disposizione dell’A.G.