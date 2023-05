Ancona, si è insediato il nuovo sindaco Daniele Silvetti

In Comune la proclamazione ufficiale. Per quanto riguarda la giunta Marco Battino sarà l’assessore alle Politiche giovanili e all’università

ANCONA – Daniele Silvetti nuovo sindaco di Ancona: in Comune la proclamazione ufficiale. La cerimonia si è svolta questa mattina, martedì 30 marzo.

Per quanto riguarda la squadra di governo, Marco Battino sarà l’assessore alle Politiche giovanili e all’università, secondo l’accordo siglato tra Silvetti e lo stesso Battino. Per il resto il toto-giunta al momento darebbe favoriti Zinni, Bastianelli, Eliantonio, Ippoliti, Pizzi, Caucci, Berardinelli, Tombolini e Andreoli, ma è tutto ancora da decidere. L’assessorato all’ambiente dovrebbe tenerlo per sé Daniele Silvetti, affidandosi a due consulenze esterne che dovrebbero essere Floriano Bonifazi per la qualità dell’aria e Riccardo Picciafuoco per il decoro urbano.

